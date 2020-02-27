Правительство сформировало межведомственную рабочую группу для предотвращения распространения коронавируса

Правительство на сегодняшнем кабинетном совещании получило обзор ситуации, связанной с вирусом COVID-19, и решило сформировать рабочую группу, состоящую из руководителей высшего звена различных ведомств, которая сможет координировать дальнейшие шаги государства и представлять правительству предложения о принятии необходимых мер.
”Для предотвращения распространения вируса важнее всего быстрый обмен информацией между различными ведомствами и обеспечение населения оперативной, базирующейся на доказательствах информацией и инструкциями, — подчеркнул министр социальных дел Танель Кийк. - Создаваемая рабочая группа обеспечит, чтобы информация из относящихся к делу ведомств без промедления доходила до правительства и благодаря этой осведомленности принимались бы оперативные и компетентные решения на правительственном уровне”.
Помимо предложений о мерах по предотвращению распространения вируса рабочая группа в ближайшее время должна будет также представить предложения по возможному введению дополнительных мер предосторожности на государственной границе.
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Дочь Пескова сделала откровенное заявление на всю Россию
Почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пути заражения и новые случаи коронавируса в Европе