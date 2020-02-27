Правительство сформировало межведомственную рабочую группу для предотвращения распространения коронавируса

Рабочую группу возглавит министр социальных дел Танель Кийк, в нее войдут канцлеры или вице-канцлеры Министерства социальных дел, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Министерства культуры, Министерства обороны и Министерства финансов.

”Для предотвращения распространения вируса важнее всего быстрый обмен информацией между различными ведомствами и обеспечение населения оперативной, базирующейся на доказательствах информацией и инструкциями, — подчеркнул министр социальных дел Танель Кийк. - Создаваемая рабочая группа обеспечит, чтобы информация из относящихся к делу ведомств без промедления доходила до правительства и благодаря этой осведомленности принимались бы оперативные и компетентные решения на правительственном уровне”.