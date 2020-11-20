Правительство сегодня обсудит дополнительные ограничения: кружковая деятельность под вопросом

"Правительство соберется сегодня (20 ноября — прим. ред.) в 13:00 и продолжит обсуждать начатую накануне тему о необходимости дополнительных ограничений в связи с распространением коронавируса", — сказал Кийк ERR.
В числе прочего правительство обсудит предложение Департамента здоровья об ограничении кружковой деятельности. "По всей видимости, в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и в Пыхьяском регионе было бы разумно приостановить деятельность по интересам. То есть в местах с высоким риском заражения", — уточнил министр.
В последние недели повысился уровень инфицирования среди молодежи в возрасте 10-19 лет, поэтому в Департаменте здоровья рекомендуют обратить внимание на деятельность молодежных центров и кружков по всей Эстонии.
По мнению гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, деятельность по интересам, способствующую распространению инфекции, необходимо приостановить до рождества в регионах с высоким уровнем заражения среди молодежи — Таллинне, Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Тарту, при этом в департаменте считают, что самый высокий риск заражения — в хорах и контактных видах спорта.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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