Правительство сегодня обсудит дополнительные ограничения: кружковая деятельность под вопросом

"Правительство соберется сегодня (20 ноября — прим. ред.) в 13:00 и продолжит обсуждать начатую накануне тему о необходимости дополнительных ограничений в связи с распространением коронавируса", — сказал Кийк ERR.

В числе прочего правительство обсудит предложение Департамента здоровья об ограничении кружковой деятельности. "По всей видимости, в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и в Пыхьяском регионе было бы разумно приостановить деятельность по интересам. То есть в местах с высоким риском заражения", — уточнил министр.

В последние недели повысился уровень инфицирования среди молодежи в возрасте 10-19 лет, поэтому в Департаменте здоровья рекомендуют обратить внимание на деятельность молодежных центров и кружков по всей Эстонии.

По мнению гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, деятельность по интересам, способствующую распространению инфекции, необходимо приостановить до рождества в регионах с высоким уровнем заражения среди молодежи — Таллинне, Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Тарту, при этом в департаменте считают, что самый высокий риск заражения — в хорах и контактных видах спорта.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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