Правительство сделало условия начала и завершения профессионального обучения более гибкими

Для того, чтобы лучше разграничить уровневое и дополнительное обучение, будут внесены изменения в объемы уровневого обучения. Специальности, которые в рамках уровневого обучения раньше можно было приобрести за три месяца, например сельскохозяйственный работник или ногтевой техник, в дальнейшем можно будет приобрести за то же время, но в рамках дополнительного обучения. Для обучения по программам уровневого образования требуется дополнительное время на приобретение ключевых навыков и прохождение практики, таким образом минимальный срок обучения по программам уровневого образования будет составлять шесть месяцев. Это изменение не коснется учащихся по программам среднего профессионального образования, где учеба длится как правило три года.

Задача стандарта профессионального образования заключается в том, чтобы сделать организацию профессионального образования более гибкой и предложить учащимся более индивидуальный подход. Принятие нового стандарта связано с принятыми в декабре 2018 года поправками в закон о профессиональных учебных заведениях.