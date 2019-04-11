Правительство сделало условия начала и завершения профессионального обучения более гибкими

На заседании в четверг правительство приняло решение внести изменения в стандарт профессионального образования, благодаря которым молодым людям будет проще выбрать себе специальность, также изменения сделают условия окончания училища более гибкими. Помимо этого в стандарте были уточнены различия между дополнительным и уровневым обучением.
"Сегодняшнее решение важно в первую очередь для тех выпускников основных школ, которые хотят приобрести практические навыки, но не могут выбрать подходящую специальность. Училища получат возможность организовать обучение таким образом, чтобы студенты могли познакомиться с разными специальностями и уже после этого выбрать, в какой области продолжать обучение. Молодые люди будут принимать решения более сознательно, таким образом тех, кто бросает учебу, станет меньше, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. — Помимо этого мы изменили условия окончания профессиональных училищ — у тех, кто по какой-то причине не сдал квалификационный экзамен, необходимый для окончания обучения, появится возможность сдать профессиональный выпускной экзамен в училище. Если до сих пор такая возможность была только у студентов, обучающихся по программам профессионального среднего образования, то теперь это будет распространятся на всех".
Для того, чтобы лучше разграничить уровневое и дополнительное обучение, будут внесены изменения в объемы уровневого обучения. Специальности, которые в рамках уровневого обучения раньше можно было приобрести за три месяца, например сельскохозяйственный работник или ногтевой техник, в дальнейшем можно будет приобрести за то же время, но в рамках дополнительного обучения. Для обучения по программам уровневого образования требуется дополнительное время на приобретение ключевых навыков и прохождение практики, таким образом минимальный срок обучения по программам уровневого образования будет составлять шесть месяцев. Это изменение не коснется учащихся по программам среднего профессионального образования, где учеба длится как правило три года.
Задача стандарта профессионального образования заключается в том, чтобы сделать организацию профессионального образования более гибкой и предложить учащимся более индивидуальный подход. Принятие нового стандарта связано с принятыми в декабре 2018 года поправками в закон о профессиональных учебных заведениях.