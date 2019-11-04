Правительство рубит сук, на котором сидит? Банк Эстонии предупреждает: пенсионная реформа приведет к росту налогов, нестабильности экономики и маленьким пенсиям в будущем

С вступлением изменений в силу люди смогут выбирать из трех вариантов: продолжать накопления во вторую ступень; прекратить выплаты, но оставить накопленные средства в пенсионном фонде; прекратить выплаты и забрать накопленные деньги.

Центробанк предупреждает, что чем больше в результате запланированных изменений уменьшатся накопления второй ступени, тем с большей вероятностью в будущем придется увеличить государственную пенсию (первую ступень) и поднять налоги. Также следует учитывать, что в связи со старением населения соотношение работающего населения и пенсионеров по старости в будущем будет меньше. Самый критический момент настанет в 2060 году, когда на одного пенсионера по старости будет приходится всего 1,6 работающих человек (против 2,2 нынешних).

Если государство хочет, что соотношение средней выплачиваемой из первой пенсионной ступени пенсии и средней нетто-зарплаты и далее составляло 40%, то соотношение суммы выплачиваемой пенсии по старости к ВВП к 2060 году должно увеличиться с 6% до 8%. То есть та часть ставки социального налога, которая необходима для сохранения уровня в 40%, должна увеличиться к 2060 году с нынешних 17% до примерно 23%. Это означает для работодателей существенный рост налоговой нагрузки, поскольку социальный налог сейчас платят именно они.

Согласно исследованию, у 74% людей накопления в пенсионную ступень являются их основным финансовым имуществом.