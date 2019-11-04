04.11.2019, 12:14

Правительство рубит сук, на котором сидит? Банк Эстонии предупреждает: пенсионная реформа приведет к росту налогов, нестабильности экономики и маленьким пенсиям в будущем

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Правительство рубит сук, на котором сидит? Банк Эстонии предупреждает: пенсионная реформа приведет к росту налогов, нестабильности экономики и маленьким пенсиям в будущем
Valitsuse pensionireformil võivad olla väga tõsised tagajärjed nii eraisikute kui kogu riigi majanduslikule hakkama saamisele.Foto: Ester Vaitmaa

В пятницу Банк Эстонии обнародовал более подробный анализ влияния реформы пенсионной системы, из которого следует, что существенная часть жителей Эстонии может снять накопленные во второй пенсионной ступени средства. Это в свою очередь приведет к скачкам в экономических показателях, а в более долгосрочной перспективе означает, что государство должно будет само увеличить платежи в первую ступень, для чего нужно будет существенно поднять налоги.

С вступлением изменений в силу люди смогут выбирать из трех вариантов: продолжать накопления во вторую ступень; прекратить выплаты, но оставить накопленные средства в пенсионном фонде; прекратить выплаты и забрать накопленные деньги.

Центробанк предупреждает, что чем больше в результате запланированных изменений уменьшатся накопления второй ступени, тем с большей вероятностью в будущем придется увеличить государственную пенсию (первую ступень) и поднять налоги. Также следует учитывать, что в связи со старением населения соотношение работающего населения и пенсионеров по старости в будущем будет меньше. Самый критический момент настанет в 2060 году, когда на одного пенсионера по старости будет приходится всего 1,6 работающих человек (против 2,2 нынешних).

Если государство хочет, что соотношение средней выплачиваемой из первой пенсионной ступени пенсии и средней нетто-зарплаты и далее составляло 40%, то соотношение суммы выплачиваемой пенсии по старости к ВВП к 2060 году должно увеличиться с 6% до 8%. То есть та часть ставки социального налога, которая необходима для сохранения уровня в 40%, должна увеличиться к 2060 году с нынешних 17% до примерно 23%. Это означает для работодателей существенный рост налоговой нагрузки, поскольку социальный налог сейчас платят именно они.

Согласно исследованию, у 74% людей накопления в пенсионную ступень являются их основным финансовым имуществом.

Банк отмечает, что сначала вывод населением пенсионных накоплений приведет к резкому рост потребления, однако по мере ослабления первоначального влияния ослабнет и экономический. За этим, в зависимости от того, сколько накопленных средств будет направлено в экономику, может последовать и спад. Кроме того, перемены могут привести к заметной нестабильности экономики, что в свою очередь может увеличить естественную безработицу и снизить долгосрочный уровень ВВП.

Естественная безработица может увеличится, например, в случае, когда из-за непостоянства экономики рабочая сила будет направлена в сектора, жизнеспособные лишь временно до той поры, пока люди активно тратят свои пенсионные накопления. С исчезновением первичного положительного эффекта исчезнут и эти рабочие места, а новую работу найти людям уже будет сложнее.

Центобанк подчеркивает, что именно само правительство с помощью бюджетной политики может уменьшить скачки экономики, например, путем сбережения дополнительного налогового дохода, полученного в результате реформы, и увеличения периода выплат пенсионных накоплений.

В своем резюме к анализу Банк Эстонии отмечает, что не рекомендует переходить на добровольную вторую ступень, поскольку это может привести к более маленьким пенсиям по старости в будущем, а также росту налогов. Если же правительство не изменит своего решения, то рекомендуется провести более тщательный анализ и иметь в виду, что реформа может привести к нестабильности экономического роста. Также следует продумать, как все-таки мотивировать людей совершать накопления при помощи накопительной пенсии.

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