Правительство рубит сук, на котором сидит? Банк Эстонии предупреждает: пенсионная реформа приведет к росту налогов, нестабильности экономики и маленьким пенсиям в будущем

Банк отмечает, что сначала вывод населением пенсионных накоплений приведет к резкому рост потребления, однако по мере ослабления первоначального влияния ослабнет и экономический. За этим, в зависимости от того, сколько накопленных средств будет направлено в экономику, может последовать и спад. Кроме того, перемены могут привести к заметной нестабильности экономики, что в свою очередь может увеличить естественную безработицу и снизить долгосрочный уровень ВВП.
Естественная безработица может увеличится, например, в случае, когда из-за непостоянства экономики рабочая сила будет направлена в сектора, жизнеспособные лишь временно до той поры, пока люди активно тратят свои пенсионные накопления. С исчезновением первичного положительного эффекта исчезнут и эти рабочие места, а новую работу найти людям уже будет сложнее.
Центобанк подчеркивает, что именно само правительство с помощью бюджетной политики может уменьшить скачки экономики, например, путем сбережения дополнительного налогового дохода, полученного в результате реформы, и увеличения периода выплат пенсионных накоплений.
В своем резюме к анализу Банк Эстонии отмечает, что не рекомендует переходить на добровольную вторую ступень, поскольку это может привести к более маленьким пенсиям по старости в будущем, а также росту налогов. Если же правительство не изменит своего решения, то рекомендуется провести более тщательный анализ и иметь в виду, что реформа может привести к нестабильности экономического роста. Также следует продумать, как все-таки мотивировать людей совершать накопления при помощи накопительной пенсии.
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