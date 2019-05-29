29.05.2019, 16:34

Правительство решило: зарплаты полицейским, спасателям, соцработникам и учителям в этом году повышены не будут

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rus.delfi.ee
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Uus valitsus annab ametivande
Uus valitsus annab ametivandeFoto: Ilmar Saabas

На сегодняшнем инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас сказал, что государственный бюджет роста зарплат спасателей, полицейских, работников культуры с высшим образованием, соцработников и учителей в следующем году не предусматривает.

Юри Ратас отметил, что правительство продолжит вести консервативную экономическую политику, и в ответ на претензии Таави Рыйваса сказал, что дефицит бюджета был большой и во время правительства самого Рыйваса.

”К равновесию мы придем постепенно. Если в прошлом году дефицит составил 1,4%, то в этом году он снизится до 0,9%, в следующем до 0,4% и далее войдет в равновесие. Такое поэтапное движение для экономики лучше, чем резкое урезание расходов”, — сказал премьер.

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