Правительство решило: зарплаты полицейским, спасателям, соцработникам и учителям в этом году повышены не будут

Юри Ратас отметил, что правительство продолжит вести консервативную экономическую политику, и в ответ на претензии Таави Рыйваса сказал, что дефицит бюджета был большой и во время правительства самого Рыйваса.

”К равновесию мы придем постепенно. Если в прошлом году дефицит составил 1,4%, то в этом году он снизится до 0,9%, в следующем до 0,4% и далее войдет в равновесие. Такое поэтапное движение для экономики лучше, чем резкое урезание расходов”, — сказал премьер.