Правительство решило: в Эстонии проведут массовое тестирование на коронавирус, начнут с Сааремаа

"Массовое тестирование дало бы нам важную информацию о том, сколько людей в Эстонии уже болеет COVID-19, и оно важно при оценке возможностей дальнейших ограничений чрезвычайного положения", — сказал премьер-министр Юри Ратас.
"Предпосылкой для исследования и тестирования являются анализы экспертов относительно того, какие тесты сейчас самые точные и каким образом их лучше всего проводить".
С точки зрения правительства, сперва исследование следует организовать на Сааремаа, и затем, исходя из полученных там результатов, можно было бы провести тестирование и в остальной Эстонии. План действий и первоначальный бюджет пилотного проекта Сааремаа правительственная комиссия начнет обсуждать в следующий вторник, 14 апреля.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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