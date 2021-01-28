Правительство решило унифицировать коронавирусные ограничения по всей Эстонии: открыты спа, театры, кино, общепит — до 21:00

В Харьюмаа и Ида-Вирумаа новые ограничения начнут действовать с понедельника, 1 февраля, а во всех других уездах со среды, 3 февраля. Постановление насчет новых ограничений будет одобрено завтра на онлайн-заседании.

Премьер-министр Кая Каллас отметила, что эпидемиологическая картина распространения коронавируса одинаковая по всей Эстонии, поэтому нужно и унифицировать действующие в стране ограничения.

Согласно новым ограничениям, места общественного питания и развлекательные заведения могут быть открыты до 21:00.

В ресторанах, барах, кафе, ночных клубах, залах для боулинга и т.д. клиенты могут находиться до 21:00. Ограничений на продажу еды на вынос не установлено.

Сохраняется требование по нахождению за одним столом в помещении компании не более 6 человек, а между столами должна быть дистанция как минимум 2 метра.

В развлекательных заведениях разрешена заполняемость помещений до 50%, но при этом не более 250 человек. Продолжает действовать ночной запрет на продажу алкоголя до 10 утра. Также за одним столом в помещении могут находиться компании не более 6 человек, а между столами должна быть дистанция как минимум 2 метра.

В отношении магазином и обслуживающих заведений дополнительные ограничения установлены не будут.

Работа театров, кинозалов и конференц-центров разрешена, если заполняемость не превышает 50% и не более 400 человек. Также требуется рассредоточение людей в помещении.

Концерты разрешены только в залах с сидячими пронумерованными местами и соблюдением рассредоточения. Ночные мероприятия (с 21:00 до 6:00) не разрешены.

Мероприятия на улице разрешены с участием не более 500 человек, в период 22:00-6:00 запрещено их проводить. Необходимо следовать требованием дезинфекции.

Сауны, спа, водные центры и бассейны могут работать, соблюдая заполняемость до 50%. Внутри действует правило 2+2, а не соприкасаясь с водой нужно носить маску, должны соблюдаться требования дезинфекции.

Что касается занятий спортом и хобби, то в помещениях при контактных занятиях с с высоким риском распространения вируса нужно соблюдать правило 2+2: например, это борьба, но также и пение, танцы и игра на духовых инструментах.