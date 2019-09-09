Правительство решило представить кандидатуру Кадри Симсон только в состав следующей Еврокомиссии

Правительство решило сегодня в ходе проведенного при помощи средств связи заседания не считать необходимым заполнение места эстонского комиссара в нынешнем составе Европейской комиссии. Кадри Симсон является кандидатом на место в новом составе комиссии, вскоре вступающей в должность под руководством Урсулы фон дер Ляйен.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, Эстония получит в следующем составе Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен весомый портфель, поэтому важно, чтобы кандидат мог сосредоточиться на подготовке к нему. ”В июне казалось вероятным, что новый состав комиссии может не вступить в должность в предусмотренное время, поэтому тогда мы внесли предложение представить кандидата от Эстонии также в действующий состав комиссии. Сегодня уже ясно, что с большой вероятностью новый состав комиссии вступит в должность вовремя. Повестка дня Европейского парламента также не позволила провести слушания Кадри Симсон, поэтому ее назначение членом действующей комиссии затянулось и оставшееся время разумнее потратить на подготовку к работе в новом составе комиссии", — пояснил премьер-министр Юри Ратас.
Премьер-министр Ратас отправит председательствующей в Совете ЕСФинляндии письмо, в котором проинформирует о решении правительства и от имени Эстонии выразит согласие с тем, что в составе возглавляемой Жаном-Клодом Юнкером комиссии число членов будет меньше, чем стран в Европейском союзе.
Кандидат на пост следующего главы Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обнародовать новый состав и структуру комиссии завтра. Тогда же станет известен и портфель, который достанется кандидату в еврокомиссары от Эстонии.
После того, как новый состав Европейской комиссии станет известен, в течение сентября его оценит Европейский парламент и утвердит общим списком. Затем состав Европейской комиссии назначит в должность Европейский совет.
У Кадри Симсон большой опыт сотрудничества с Европейской комиссией и другими институтами власти Европейского союза. В качестве министра экономики и инфраструктуры она руководила вопросами внутреннего рынка, энергетики и транспорта в Совете ЕС.
Что покажет Apple на презентации 10 сентября
День города в Москве отпраздновали свыше 7,4 млн человек
Памятник Владимиру Этушу открыли на Новодевичьем кладбище
В Краснодаре девушка на «Мерседесе» устроила массовое ДТП