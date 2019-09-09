Правительство решило представить кандидатуру Кадри Симсон только в состав следующей Еврокомиссии

Премьер-министр Ратас отправит председательствующей в Совете ЕС Финляндии письмо, в котором проинформирует о решении правительства и от имени Эстонии выразит согласие с тем, что в составе возглавляемой Жаном-Клодом Юнкером комиссии число членов будет меньше, чем стран в Европейском союзе.

Кандидат на пост следующего главы Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обнародовать новый состав и структуру комиссии завтра. Тогда же станет известен и портфель, который достанется кандидату в еврокомиссары от Эстонии.

После того, как новый состав Европейской комиссии станет известен, в течение сентября его оценит Европейский парламент и утвердит общим списком. Затем состав Европейской комиссии назначит в должность Европейский совет.

У Кадри Симсон большой опыт сотрудничества с Европейской комиссией и другими институтами власти Европейского союза. В качестве министра экономики и инфраструктуры она руководила вопросами внутреннего рынка, энергетики и транспорта в Совете ЕС.