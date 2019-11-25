25.11.2019, 10:33

Правительство решило освободить от занимаемой должности канцлера Министерства сельской жизни Иллара Леметти


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Illar Lemetti
Maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti.Foto: Tiit Blaat

Правительство на сегодняшнем внеочередном телефонном заседании решило освободить от должности канцлера Министерства сельской жизни Иллара Леметти по ходатайству министра сельской жизни Марта Ярвика в связи с несложившимся сотрудничеством, сообщает коммуникационное бюро правительства.

В соответствии с Законом о публичной службе канцлера можно досрочно освободить от занимаемой должности, если, по оценке министра, их сотрудничество не складывается, а с момента начала сотрудничества министра и канцлера прошло не менее полугода. По оценке министра сельской жизни Марта Ярвика, их сотрудничество с канцлером Илларом Леметти не сложилось. Полгода с момента начала их сотрудничества истекло 29 октября.

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