Правительство решило освободить от занимаемой должности канцлера Министерства сельской жизни Иллара Леметти

Правительство на сегодняшнем внеочередном телефонном заседании решило освободить от должности канцлера Министерства сельской жизни Иллара Леметти по ходатайству министра сельской жизни Марта Ярвика в связи с несложившимся сотрудничеством, сообщает коммуникационное бюро правительства.
В соответствии с Законом о публичной службе канцлера можно досрочно освободить от занимаемой должности, если, по оценке министра, их сотрудничество не складывается, а с момента начала сотрудничества министра и канцлера прошло не менее полугода. По оценке министра сельской жизни Марта Ярвика, их сотрудничество с канцлером Илларом Леметти не сложилось. Полгода с момента начала их сотрудничества истекло 29 октября.
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