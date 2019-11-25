Правительство решило освободить от занимаемой должности канцлера Министерства сельской жизни Иллара Леметти

В соответствии с Законом о публичной службе канцлера можно досрочно освободить от занимаемой должности, если, по оценке министра, их сотрудничество не складывается, а с момента начала сотрудничества министра и канцлера прошло не менее полугода. По оценке министра сельской жизни Марта Ярвика, их сотрудничество с канцлером Илларом Леметти не сложилось. Полгода с момента начала их сотрудничества истекло 29 октября.