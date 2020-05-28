Правительство разрешило временную занятость в период безработицы и повысило пособие до 292 евро

В целях обеспечения сезонной занятости условия получения возмещения по страхованию от безработицы были изменены таким образом, чтобы после того, как человек стал вновь безработным после завершения сезонной работы, он мог продолжать получать пособия при условии, если у него есть неиспользованные дни с предыдущего периода выплаты пособий. Также не должно быть пройдено более 12 месяцев после получения пособия.
Расчет возмещения по страхованию от безработицы также указывается, если застрахованный человек работал в Эстонии до безработицы и до этого за пределами Эстонии в другой стране, входящей в Европейскую экономическую зону или Швейцарскую конфедерацию. Например, если человек работал в Эстонии в течение 12 месяцев в течение последних пяти лет, а затем в течение шести месяцев в Финляндии и затем в течение шести месяцев в Эстонии, его возмещение по страхованию от безработицы рассчитывается только на основе заработка за последние шесть месяцев в Эстонии из-за чего его возмещение уменьшается. Согласно поправкам, в дополнение к доходам за последние шесть месяцев учитывается также поступления, полученные в Эстонии до Финляндии.
Правительство также одобрило продление на один месяц меры компенсации заработной платы и перевело две меры по предотвращению безработицы, связанные с уровневым обучением кассы по безработице под финансирование Европейского социального фонда для обеспечения их финансирования даже в случае роста безработицы, изменив для этого условия программы занятости.
Таким образом, работодатель может претендовать на дополнительную компенсацию по заработной плате за июнь в июле 2020 года. Компенсация заработной платы выплачивается работнику, чья рабочая нагрузка или зарплата была уменьшена, в одном месяце до 800 евро брутто-дохода. В любом случае возмещение выплачивается в размере 50 процентов от брутто-зарплаты работника, к которой добавляется выплачиваемая работодателем брутто-зарплата в размере не менее 150 евро. Теперь работодатель может ходатайствовать о пособии только для тех работников, чей договор был заключен до 1 марта 2020 года. Предприятия, которые не имели налоговой задолженности 12 марта, которые заплатили налоговую задолженность на момент подачи заявления или чьи налоговые долги разбиты на части, могут подать ходатайство в кассе по безработице. На эти меры запланировано 68,9 миллионов евро, которые финансируются в размере 45 миллионов из средств страхования от безработицы и максимально до 36 миллионов евро из средств, выделенных правительством из резерва.
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