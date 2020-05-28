28.05.2020, 13:10

Правительство разрешило временную занятость в период безработицы и повысило пособие до 292 евро

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Tanel Kiik
Tanel KiikFoto: Priit Simson

На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки к закону, благодаря которым будет разрешена временная занятость в период безработицы, увеличат возмещение по страхованию от безработицы и пособие по безработице, а также определят условия возмещения по страхованию от безработицы, которые касаются работы за границей и сезонной работы.

Кроме того, правительство одобрило продление компенсации заработной платы на месяц, подтвердив для этого решения о необходимых бюджетных ресурсах.

”Благодаря закону мы можем улучшить экономическое положение людей в период безработицы, но в то же время мы мотивируем их вернуться на рынок труда. Поэтому я считаю правильным, что во время безработицы можно будет недолгое время работать без потери пособий и при этом не терять связи с рынком труда. Увеличение пособий также помогает нам снизить риск бедности для безработных и мотивировать людей искать работу. Я также считаю важным, чтобы люди, ставшие безработными, могли спокойно выполнять некоторые сезонные работы, например, в сельскохозяйственном секторе, и чтобы они могли продолжать получать пособия по безработице в течение неиспользованных дней предыдущего периода. Мы также продолжим с мерами в июне на ограниченных условиях. Эта мера доказала свою необходимость и помогла предотвратить увольнения. Продолжая это делать, мы прежде всего поможем предприятиям и их работникам, которые больше всего пострадали от кризиса или столкнулись с трудностями”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Утвержденные поправки позволяют временно работать до пяти дней в месяц, но не более 12 месяцев в течение двух лет в период зарегистрированной безработицы, и получать в месяц заработную плату в размере до 40 процентов от минимальной месячной заработной платы предыдущего года, то есть 216 евро в этом году.

В первые сто дней безработицы возмещение по страхованию от безработицы будет составлять 60 процентов от предыдущего дохода вместо прежних 50 процентов, а пособие по безработице будет составлять 50 процентов от минимальной заработной платы в этом году, вместо прежних 35 процентов, которая вырастет в августе этого года с 189 евро до 292 евро, таким образом превышая расчетный прожиточный минимум, который в 2019 году составлял 221 евро. Срок увеличения пособий зависит от графика парламентской процедуры, но в ближайшее время пособие по безработице может увеличиться с 1 августа 2020 года и с 1 января 2021 года.

В целях обеспечения сезонной занятости условия получения возмещения по страхованию от безработицы были изменены таким образом, чтобы после того, как человек стал вновь безработным после завершения сезонной работы, он мог продолжать получать пособия при условии, если у него есть неиспользованные дни с предыдущего периода выплаты пособий. Также не должно быть пройдено более 12 месяцев после получения пособия.

Расчет возмещения по страхованию от безработицы также указывается, если застрахованный человек работал в Эстонии до безработицы и до этого за пределами Эстонии в другой стране, входящей в Европейскую экономическую зону или Швейцарскую конфедерацию. Например, если человек работал в Эстонии в течение 12 месяцев в течение последних пяти лет, а затем в течение шести месяцев в Финляндии и затем в течение шести месяцев в Эстонии, его возмещение по страхованию от безработицы рассчитывается только на основе заработка за последние шесть месяцев в Эстонии из-за чего его возмещение уменьшается. Согласно поправкам, в дополнение к доходам за последние шесть месяцев учитывается также поступления, полученные в Эстонии до Финляндии.

Правительство также одобрило продление на один месяц меры компенсации заработной платы и перевело две меры по предотвращению безработицы, связанные с уровневым обучением кассы по безработице под финансирование Европейского социального фонда для обеспечения их финансирования даже в случае роста безработицы, изменив для этого условия программы занятости.

Таким образом, работодатель может претендовать на дополнительную компенсацию по заработной плате за июнь в июле 2020 года. Компенсация заработной платы выплачивается работнику, чья рабочая нагрузка или зарплата была уменьшена, в одном месяце до 800 евро брутто-дохода. В любом случае возмещение выплачивается в размере 50 процентов от брутто-зарплаты работника, к которой добавляется выплачиваемая работодателем брутто-зарплата в размере не менее 150 евро. Теперь работодатель может ходатайствовать о пособии только для тех работников, чей договор был заключен до 1 марта 2020 года. Предприятия, которые не имели налоговой задолженности 12 марта, которые заплатили налоговую задолженность на момент подачи заявления или чьи налоговые долги разбиты на части, могут подать ходатайство в кассе по безработице. На эти меры запланировано 68,9 миллионов евро, которые финансируются в размере 45 миллионов из средств страхования от безработицы и максимально до 36 миллионов евро из средств, выделенных правительством из резерва.

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