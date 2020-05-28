Правительство разрешило временную занятость в период безработицы и повысило пособие до 292 евро

Кроме того, правительство одобрило продление компенсации заработной платы на месяц, подтвердив для этого решения о необходимых бюджетных ресурсах.

”Благодаря закону мы можем улучшить экономическое положение людей в период безработицы, но в то же время мы мотивируем их вернуться на рынок труда. Поэтому я считаю правильным, что во время безработицы можно будет недолгое время работать без потери пособий и при этом не терять связи с рынком труда. Увеличение пособий также помогает нам снизить риск бедности для безработных и мотивировать людей искать работу. Я также считаю важным, чтобы люди, ставшие безработными, могли спокойно выполнять некоторые сезонные работы, например, в сельскохозяйственном секторе, и чтобы они могли продолжать получать пособия по безработице в течение неиспользованных дней предыдущего периода. Мы также продолжим с мерами в июне на ограниченных условиях. Эта мера доказала свою необходимость и помогла предотвратить увольнения. Продолжая это делать, мы прежде всего поможем предприятиям и их работникам, которые больше всего пострадали от кризиса или столкнулись с трудностями”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Утвержденные поправки позволяют временно работать до пяти дней в месяц, но не более 12 месяцев в течение двух лет в период зарегистрированной безработицы, и получать в месяц заработную плату в размере до 40 процентов от минимальной месячной заработной платы предыдущего года, то есть 216 евро в этом году.

В первые сто дней безработицы возмещение по страхованию от безработицы будет составлять 60 процентов от предыдущего дохода вместо прежних 50 процентов, а пособие по безработице будет составлять 50 процентов от минимальной заработной платы в этом году, вместо прежних 35 процентов, которая вырастет в августе этого года с 189 евро до 292 евро, таким образом превышая расчетный прожиточный минимум, который в 2019 году составлял 221 евро. Срок увеличения пособий зависит от графика парламентской процедуры, но в ближайшее время пособие по безработице может увеличиться с 1 августа 2020 года и с 1 января 2021 года.