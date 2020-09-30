Правительство разрешило въезд спортсменам и командам из третьих стран

Лица освобождаются от самоизоляции только в том случае, если по прибытии у них был отрицательный результат теста на SARS-CoV-2. Также они должны соблюдать другие требования, установленные федерациями и международными спортивными организациями.

В Эстонии регулярно проводятся важные международные титульные соревнования или их этапы, а спортивные клубы начали или собираются начать международные игры в европейских сериях.

Одной из самых больших проблем при организации международных соревнований является ограничение свободы передвижения прибывающих в Эстонию граждан третьих стран, установленное для предотвращения распространения COVID-19. В соответствии с действующим порядком граждане третьих стран должны находиться в самоизоляции в течение 14 дней по прибытии в страну, независимо от того, показал их тест отрицательный результат по прибытии в Эстонию или нет.

”Невозможно организовывать чемпионаты Европы или мира или их этапы на равных условиях для всех спортсменов, если некоторым спортсмены должны в течение 14 дней находиться в самоизоляции”, — отметил министр культуры Тынис Лукас.

”Для решения проблемы необходимо, чтобы спортсмены из разных стран находились в равных условиях. Только таким образом мы сможем обеспечить честную конкуренцию, объективность результатов спортивного сезона и участие эстонских спортсменов в сериях международных соревнований”, — добавил он.

При этом министр отметил, что для снижения риска распространения инфекции будут приняты дополнительные меры. ”В частности, спортсмены должны будут находиться в изоляции во время соревнований и пройти тест по прибытии в страну”, — сказал Лукас.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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