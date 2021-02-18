Правительство расторгло договор с американским адвокатом Луисом Фри

На сегодняшнем кабинетном совещании обсуждалось, как наилучшим образом можно защитить интересы Эстонии в ведущихся в США расследованиях, связанных с отмыванием денег.

Так речь идет о следственных мероприятиях и сотрудничестве в сфере правовой помощи, то правительство поручило задачу представлять Эстонию в американских расследованиях Министерству юстиции и Госпрокуратуре.

Договор, сумма которого составляла три миллиона евро с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan LLP расторгнут.

К сегодняшнему дню бюро было выплачено 581,5 тысяч евро. Освобождающиеся деньги будут направлены на другие действия, связанные с противодействием отмыванию денег.

Договор с Луисом Фри вызвал скандал в связи с тем, что несколько лет назад адвокат (через другое свое предприятие Freeh Group International Solutions, LLC) представлял интересы Prevezon Holding, принадлежащей российскому бизнесмену Денису Кацыву и обвинявшейся в масштабном отмывании средств. Деньги Prevezon Holding переводились в том числе через эстонский филиал Danske Bank.

Отмечается, что именно Фри посодействовал досудебной сделке, по которой Prevezon Holding выплатила 5,9 млн евро ущерба, но виновной себя не признала. Такая развязка дела вызвала резкую критику со стороны общественности.

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