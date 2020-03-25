Правительство рассылает всем электронные письма и SMS о новых ограничениях в связи с чрезвычайным положением

Департамент государственных инфосистем отправит сообщения с информацией на эстонском, русском и английском языках почти на 900 000 адресов электронной почты. В обусловленной коронавирусом кризисной ситуации это уже второй раз, когда всем жителям Эстонии рассылаются электронные письма с правилами поведения.
Суть СМС-сообщения сводится к рекомендации оставаться дома, а при посещении общественных мест строго следить за соблюдением принципа 2+2: передвигаться следует по одному или вдвоем, а с другими людьми держать дистанцию минимум в два метра. Сообщение будет отправлено на все расположенные в сетях Эстонии устройства с SIM-картой эстонских операторов.
Вчера правительство дополнило меры по чрезвычайному положению новыми ограничениями на передвижение. В публичных местах, например, на открытых игровых и спортивных площадках, набережных, туристических тропах и тропах здоровья с сегодняшнего дня можно находиться только поодиночке или вдвоем. С другими людьми необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров. Это ограничение не распространяется на членов одной семьи и людей, которые выполняют служебные обязанности.
С пятницы, 27 марта в торговых центрах будут открыты только крайне необходимые магазины и услуги. Места общественного питания будут работать до 22 часов вечера. Подробнее читайте здесь.
С дополнительной информацией о чрезвычайном положении можно ознакомиться на странице kriis.ee и по инфотелефону 1247.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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