Правительство рассмотрит введение запрета на ночную продажу алкоголя по всей Эстонии

"На данный момент у нас есть договоренность, что серьезные ограничения мы начнем вводить в том случае, если в течение двух недель в Эстонии будет зарегистрировано более 25 заразившихся на 100 тысяч человек, это примерно 300 заболевших за это время", — сказал министр социальных дел Танель Кийк в интервью "Актуальной камере".

Таллиннская горуправа также поддерживает это решение. Владельцы же баров и ресторанов настроены скептически, поскольку, даже несмотря на финансовую поддержку во время первой волны коронавируса несколько заведений в Старом городе были вынуждены закрыть свои двери.

"Ночное время очень важно в выходные, и я думаю, что из-за этих возможных ограничений мы потеряем от 30 до 40 процентов оборота", — подчеркнул владелец бара Nimeta Валло Палвадре.

Вопрос запрета на ночную торговлю будет поднят уже в ближайший четверг на заседании кабинета министров.