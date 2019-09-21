Правительство рассмотрит в ближайшее время возможность переоценки земли

Министр государственного управления Яак Ааб заявил, что сейчас создана межведомственная рабочая группа, которая должна до января выработать рекомендации для правительства, что именно делать, затем правительство могло бы принять решение по переоценке земли, а также о пересмотре законодательства о земельном налоге.

Земельный налог, по оценкам Ааба, может быть увеличен только через несколько лет, потому что невозможно провести переоценку в одночасье.

Несмотря на то, что после административной реформы в Эстонии насчитывается 79 муниципалитетов, земельный налог все еще применяется в соответствии со старым административным делением, и в Эстонии насчитывается 141 налоговая зона.

В этом году местные самоуправления получили доход от земельного налога в размере 59,3 млн евро. После переоценки земли эти поступления могут значительно возрасти.