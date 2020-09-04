04.09.2020, 12:52

Правительство расширило инструмент антикризисной помощи организациям из сферы культуры


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Ida-Virumaa ringkäik.
Foto on illustratiivne.Foto: Priit Simson

Сегодня правительство одобрило решение, которым частично изменяются требования, установленные в отношении ходатайствующих об антикризисной помощи в сфере музыки и киноискусства. Для смягчения влияния кризиса, вызванного коронавирусом, Министерство культуры намерено открыть в этих сферах дополнительный тур ходатайств за счет денежных средств, оставшихся после предыдущих туров.

”Активная и многообразная культурная жизнь, вновь оживившаяся летом, должна продолжиться и осенью. Государство поддерживает организаторов культурных мероприятий, деятельность которых в противном случае могла бы оказаться под большим вопросом. Благодаря этому культурная жизнь Эстонии сможет выйти из кризиса по крайней мере такой же сильной, как и до его начала, или даже сильнее”, — сказал министр культуры Тынис Лукас.

Цель изменений в музыкальной сфере — расширить целевую группу получателей дотации. Возможность ходатайствовать о дотации предоставляется, среди прочего, значимым организациям музыкальной сферы, которые не прошли отбор в первом туре ходатайств. Решением правительства отменяется предельный размер дотации. Это позволяет организациям, чей ущерб превышает 15 000 евро, для поддержания своей работы ходатайствовать о дотации в объеме всего понесенного ущерба.

Изменения в сфере киноискусства носят технический характер: целевая группа и требования, которым необходимо соответствовать для получения дотации, не изменились.

Объем нового тура распределения дотаций в сфере музыки и киноискусства составляет в общей сложности два миллиона евро.

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