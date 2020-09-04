Правительство расширило инструмент антикризисной помощи организациям из сферы культуры

”Активная и многообразная культурная жизнь, вновь оживившаяся летом, должна продолжиться и осенью. Государство поддерживает организаторов культурных мероприятий, деятельность которых в противном случае могла бы оказаться под большим вопросом. Благодаря этому культурная жизнь Эстонии сможет выйти из кризиса по крайней мере такой же сильной, как и до его начала, или даже сильнее”, — сказал министр культуры Тынис Лукас.

Цель изменений в музыкальной сфере — расширить целевую группу получателей дотации. Возможность ходатайствовать о дотации предоставляется, среди прочего, значимым организациям музыкальной сферы, которые не прошли отбор в первом туре ходатайств. Решением правительства отменяется предельный размер дотации. Это позволяет организациям, чей ущерб превышает 15 000 евро, для поддержания своей работы ходатайствовать о дотации в объеме всего понесенного ущерба.

Изменения в сфере киноискусства носят технический характер: целевая группа и требования, которым необходимо соответствовать для получения дотации, не изменились.

Объем нового тура распределения дотаций в сфере музыки и киноискусства составляет в общей сложности два миллиона евро.