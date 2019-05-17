Правительство продолжит обсуждение государственной бюджетной стратегии в начале следующей недели

Государственная бюджетная стратегия связывает воедино цели правительства, планы и действия министерств, а также их финансирование на следующие четыре года. Ее целью является долгосрочное планирование действий и финансирования с учетом приоритетов правительства, прогнозов на будущее и мировых тенденций. Бюджетная стратегия составляется каждую весну. Правительство обычно утверждает ее не позднее конца апреля, а в год очередных выборов в Рийгикогу, то есть в нынешнем году – не позднее конца мая.

Отдельно составляется проект бюджета на 2020 год, в котором более точно описаны доходы и расходы будущего года. Правительство должно одобрить проект бюджета на следующий год не позднее конца мая. Бюджет на следующий год принимает Рийгикогу. Парламент будет обсуждать его осенью.