Правительство продлило запрет на ночную продажу алкоголя

По словам премьер-министра Юри Ратаса, хотя распространение коронавируса стабилизировалось, благодаря действующим ограничениям, все же опасность еще не миновала. Поэтому правительство считает обоснованным сохранить ночное ограничение на торговлю алкоголем.

Также правительство, по его словам, считает важным усилить контроль за соблюдением ограничения, который осуществляют местные самоуправления и другие относящиеся к делу инстанции. Департамент полиции и погранохраны выявил ряд схем, при помощи которых заведения пытаются уйти от ограничений. ”Правила существуют для того, что защищать нас самих и наших близких, и их необходимо соблюдать. Увиливая от ограничений мы тем самым только способствуем распространению вируса”, — сказал Ратас.

Премьер-министр добавил, что если попытки обойти запрет продолжатся, правительство вынуждено будет взвесить дополнительные ограничения для торгующих алкоголем развлекательных заведений и предприятий общепита. ”Хотя запрет пытаются обойти только отдельные фирмы, влияние их поведения на распространение вируса и на других, законопослушных предпринимателей может быть очень заметным”, — подчеркнул Ратас.

Общегосударственный запрет на продажу алкоголя по ночам начал действовать в Эстонии с 25 сентября. Поскольку опасность распространения вируса в государственном масштабе остается высокой, правительство продлило действие ограничений на месяц, до 24 ноября включительно. Правительство вновь оценит необходимость ограничения не менее, чем за 10 дней до конца этого срока.

Ограничение означает, что с 00.00 часов до 10.00 утра продажа алкоголя запрещена во всех местах, где им торгуют для немедленного употребления на месте, например, в ресторанах, барах и ночных клубах.

Ограничение на продажу алкоголя не действует на борту самолета, осуществляющего международные перевозки, в зоне безопасности международного аэропорта и в зоне ожидания международного порта за воротами, на которых осуществляется проверка билетов. Ограничение также не распространяется за право постояльцев гостиниц пользоваться минибарами и употреблять алкоголь за завтраком.