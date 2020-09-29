Правительство продлило срок действия распоряжения о требованиях карантина

Согласно распоряжению, лицам с диагнозом коронавирусная инфекция СOVID-19 запрещено с момента диагностирования до выздоровления покидать свое место жительства или место постоянного пребывания. Под местом жительства и местом постоянного пребывания подразумевается также место предоставления услуг убежища и приюта. Решение о выздоровлении лица принимает врач. Ограничение не действует, если лица получили распоряжение медицинского работника или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания, при их направлении медицинским работником на получение медицинских услуг, либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц.

Лицам, проживающим вместе с названными выше лицами или постоянно находящимися в том же месте пребывания, либо иным образом близко контактировавшим с лицами, указанными выше, запрещено покидать место жительства или пребывания, за исключением случаев, когда у них отсутствуют симптомы вируса, вызывающего заболевание COVID-19, лицо внимательно следит за своим здоровьем, соблюдает меры, введенные Правительством Республики или Департаментом здоровья для пресечения распространения инфекционного заболевания, и применяет всевозможные меры для пресечения распространения инфекционного заболевания, а также если имеются следующие обстоятельства: 1) если они получили распоряжение медицинского работника или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания; 2) если они покидают место жительства или место постоянного пребывания при их направлении медицинским работником на получение медицинских услуг, либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц; 3) если они являются медицинскими работниками или лицами, выполняющими общественное задание, которые по решению работодателя выполняют неотложные рабочие обязанности; 4) если они получают вблизи от места жительства или места пребывания все необходимое для повседневной жизни по причине того, что иным образом это невозможно; 5) если в месте жительства и месте пребывания исключен любой контакт с лицом, которому был поставлен диагноз коронавирусная инфекция СOVID-19; 6) если во время пребывания на улице они избегают какого-либо контакта с другими людьми.