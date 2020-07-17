Правительство продлило карантинные требования для заболевших COVID-19

Больным коронавирусной инфекцией запрещено с момента диагноза и до выздоровления покидать место жительства или постоянного пребывания, за исключением случаев, когда это происходит по указанию работника здравоохранения или сотрудника полиции, либо в чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью человека, передает RusERR.

Находящимся в тесном контакте с больными лицам разрешено ограниченное передвижение за пределами места жительства для выполнения служебных обязанностей в том случае, если они являются работниками здравоохранения или исполняют публичные функции, при условии, что у них нет симптомов болезни и они внимательно следят за состоянием своего здоровья и соблюдают введенные правительством или Департаментом здоровья меры по предотвращению распространения инфекционного заболевания.

Находящиеся в тесном контакте с больными лица также могут выходить из дома за предметами первой необходимости, если такие предметы невозможно получить иным образом, а также для прогулки, если они принимают все меры для предотвращения распространения инфекционного заболевания.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!