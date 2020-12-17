Правительство продлило карантинные требования для больных COVID-19 и близкоконтактных

Лицам с диагнозом СOVID-19 запрещено с момента диагностирования до выздоровления покидать свое место жительства или место постоянного пребывания. Ограничение не действует, если лица получили распоряжение медицинского работника или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания, при их направлении медицинским работником на получение медицинских услуг, либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц.

Лицам, проживающим вместе с указанными выше лицами, постоянно находящимися в том же месте пребывания, либо иным образом близко контактировавшим с лицами, указанными выше, запрещено покидать место жительства или место постоянного пребывания в течение 14 календарных дней с момента последнего близкого контакта, за некоторыми исключениями. Об исключениях читайте ЗДЕСЬ.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!