Правительство приостановило уроки вождения в автошколах

"По распоряжению правительства уроки вождения в автошколах приостанавливаются, если их невозможно проводить дистанционно или с помощью тренажеров при соблюдении дистанции. Это означает, что обычные уроки вождения с наставником и учеником, сидящими в автомобиле, не допускаются", — сказал пресс-секретарь Министерства образования и науки Тарму Курм ERR.

Решение было принято правительством в четверг, 9 апреля.

"Еще до решения правительства Министерство образования настоятельно рекомендовало все виды дополнительного обучение, к которым относится и обучение вождению, перенести на более позднее время или, если возможно, например, в случае обучения теории вождения, ввести электронное обучение", — добавил Курм.

Тем не менее, правительство разрешает проводить уроки по вождению на А-категорию, когда ученик находится один, например, на мотоцикле, а дистанционное обучение ведется по радио.

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