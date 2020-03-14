Правительство приняло решение временно закрыть все спортзалы, сауны и бассейны

Распоряжение руководителя чрезвычайного положения Юрия Ратаса предписывает закрыть спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.

Тренажерные залы, бассейны, сауны и СПА должны быть закрыты также в гостиницах и других местах, предлагающих услуги по размещению.

Ограничение не касается лиц, предлагающих услуги социального характеры или из сферы здравоохранения, такие как продовольственная помощь, услуги опеки и попечительства, лечения и реабилитации.

Государство готовит экономические меры, чтобы поддержать в том числе оказавшийся в трудном положении туристический сектор. Правительственная комиссия обсудит их на следующей неделе.

В случае проблем со здоровьем можно проконсультироваться с семейным врачом или на консультационной линии семейных врачей 1220, при звонке из-за границы +372 634 6630.

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