Правительство приняло решение о закрытии всех учебных заведений. В Ида-Вирумаа закрываются все увеселительные заведения

Опираясь на рекомендации ученого совета и Департамента здоровья свести контакты людей между собой к минимуму и уменьшить мобильность населения, правительство введет в этот четверг временные ограничения, которые могут быть продлены в случае, если распространение инфекции не уменьшится.

Введенные ранее ограничения несколько замедлили рост распространения вируса, но для того, чтобы снижение числа новых случаев заражения стало более заметным, необходимы дополнительные усилия. Поэтому правительство вновь решило расширить как локальные, так и общегосударственные ограничения:

🔴 В Ида-Вирумаа

✔ С 12 декабря на три недели в Ида-Вирумаа закрываются все увеселительные заведения и прекращается деятельность по организации досуга, а также все публичные мероприятия. Закрываются кинотеатры, театры, места проведения концертов, музеи и выставочные помещения, точки общепита, спортивные клубы, бассейны, СПА и предприятия, предлагающие услуги по размещению (гостиницы и т.п.). Ограничения действуют как в помещениях, так и вне их.

✔ Церкви и другие места проведения религиозных обрядов продолжат работу, однако там должны соблюдаться требование максимально 50-процентной заполняемости, правило 2+2, обязанность носить маску и использовать дезинфицирующие средства. Правительство просит во время причастия и других таинств также применять меры, необходимые для предотвращения распространения вируса.

✔ Будет ужесточен надзор за соблюдением обязанности быть в самоизоляции, особенно в отношении прибывающих из-за рубежа. Пересечение границы необходимо свести к минимуму.

🔴 По всей Эстонии

✔ С 14 декабря до 11 января все учебные заведения, в том числе высшие, прикладные и профессиональные, закрыты. В следующем году учеба продолжится в обычном порядке, если правительство не примет другого решения. Контактное обучение можно проводить для учащихся с особыми образовательными потребностям, разрешены также персональные консультации, проведение олимпиад и практики. Все это с соблюдением необходимых мер предосторожности. Учебные заведения могут в особом порядке продолжать дистанционное обучение.