Правительство приняло решение о строительстве нового телекомплекса ERR и реновировании Национальной библиотеки

Объем инвестиций в оба проекта составляет 85 миллионов евро. Из них 22 миллиона пойдет в ближайшие годы ERR на строительство современного телекомплекса, и 53 миллиона — библиотеке, в помещения которой перевезут все разбросанные по Таллинну филиалы Национального архива.
Эстонская телерадиовещательная компания
Нынешний телекомплекс ERR по адресу Гонсиори, 27 и Фельмани, 12 не отвечает требованиям безопасности, его здания нефункциональны и амортизированы. Современный комплекс построят на пустом участке между Гонсиори, 21 и Крейцвальди, 14. Новый комплекс будет рассчитан на 400 рабочих мест. Старый планируется продать и полученные средства использовать на строительство нового.
Уже в текущем году на начало проектирования нового телекомплекса Министерство культуры выделит 1,5 млн евро. Строительство будет вестись с 2020 по 2023 годы.
Эстонская национальная библиотека
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