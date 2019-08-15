15.08.2019, 16:55

Правительство приняло решение о строительстве нового телекомплекса ERR и реновировании Национальной библиотеки


rus.delfi.ee
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Rahvusraamatukogu hoonest sai kultuurimälestis
Rahvusraamatukogu hooneFoto: Martin Siplane ja Rahvusraamatukogu arhiiv

Правительство сегодня одобрило выделение средств для строительства нового телевизионного комплекса для общественно-правовой телерадиовещательной компании (ERR) и реновирования Эстонской национальной библиотеки.

Объем инвестиций в оба проекта составляет 85 миллионов евро. Из них 22 миллиона пойдет в ближайшие годы ERR на строительство современного телекомплекса, и 53 миллиона — библиотеке, в помещения которой перевезут все разбросанные по Таллинну филиалы Национального архива.

Эстонская телерадиовещательная компания

Нынешний телекомплекс ERR по адресу Гонсиори, 27 и Фельмани, 12 не отвечает требованиям безопасности, его здания нефункциональны и амортизированы. Современный комплекс построят на пустом участке между Гонсиори, 21 и Крейцвальди, 14. Новый комплекс будет рассчитан на 400 рабочих мест. Старый планируется продать и полученные средства использовать на строительство нового.

Уже в текущем году на начало проектирования нового телекомплекса Министерство культуры выделит 1,5 млн евро. Строительство будет вестись с 2020 по 2023 годы.

Эстонская национальная библиотека

Открытая четверть века назад библиотека многие годы ждала реновации, потому что его здание энергетически неэкономное, план помещений на сегодняшний день нерационален. В основательном ремонте нуждаются коммуникации. У библиотеки мало возможностей предлагать новые услуги, на которые указывают исследования и международный опыт. Переезд в помещения библиотеки Национального архива позволит более оптимально использовать имеющиеся там возможности по сохранению, консервации и оцифровке материалов.

Уже в этом году из госбюджета будет выделено для начала реновации 1,3 млн евро. Основные работы пройдут с 2022 по 2027 годы. К строительным расходам (53 миллиона) добавятся 10 миллионов на обновление технологической базы и внутреннего интерьера.

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