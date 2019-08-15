Правительство приняло решение о строительстве нового телекомплекса ERR и реновировании Национальной библиотеки

Объем инвестиций в оба проекта составляет 85 миллионов евро. Из них 22 миллиона пойдет в ближайшие годы ERR на строительство современного телекомплекса, и 53 миллиона — библиотеке, в помещения которой перевезут все разбросанные по Таллинну филиалы Национального архива.





Эстонская телерадиовещательная компания

Нынешний телекомплекс ERR по адресу Гонсиори, 27 и Фельмани, 12 не отвечает требованиям безопасности, его здания нефункциональны и амортизированы. Современный комплекс построят на пустом участке между Гонсиори, 21 и Крейцвальди, 14. Новый комплекс будет рассчитан на 400 рабочих мест. Старый планируется продать и полученные средства использовать на строительство нового.

Уже в текущем году на начало проектирования нового телекомплекса Министерство культуры выделит 1,5 млн евро. Строительство будет вестись с 2020 по 2023 годы.

Эстонская национальная библиотека