Правительство приняло новые меры по борьбе с вирусом: запуск инфотелефона, больничные листы родителям, создание запасов лекарств

Правительство дополнило рекомендации по борьбе с распространением коронавируса и получило обзор проделанной работы.

В качестве важного дополнения в инструкции Департамента здоровья людям, находящимся дома в карантине, будет внесена информация о том, что выполнение условий карантина является обязанностью, прописанной в законе.

Министр социальных дел Танель Кийк заверил, что государство круглосуточно следит за развитием ситуации. ”На сегодняшний день нам удается своевременно обнаруживать случаи заражения коронавирусом. Спасибо всем, кто ведет себя ответственно. Вместе с тем, мы должны считаться и с вероятностью негативного сценария и ясно давать понять, что выполнение распоряжений Департамента здоровья является обязательным”, — сказал министр социальных дел.

В случае, если человек заразился коронавирусом и должен находиться дома в карантине, но не может обеспечить себя всем необходимым, ему необходимо связаться с местными самоуправлением.

Круг близко контактирующих с заразившимся лиц также должен находиться дома, но может выходить, чтобы обеспечить удовлетворение ежедневных потребностей. Лицам, прибывшим из регионов, объявленных зоной риска, рекомендуют оставаться дома и следить за своим здоровьем.

Члены правительства на сегодняшнем заседании также получили обзор работы, проделанной по предотвращению распространения вируса.