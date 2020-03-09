Правительство приняло новые меры по борьбе с вирусом: запуск инфотелефона, больничные листы родителям, создание запасов лекарств

Для того, чтобы предотвратить распространение в Эстонии COVID-19, в Таллиннском аэропорту и порту Ванасадам установлены тепловизионные камеры, с помощью которых проверяют пассажиров и при необходимости направляют их на дополнительную проверку здоровья. Опубликована рекомендация, согласно которой люди, прибывшие из регионов, объявленных зоной риска, должны в течение 14 дней находиться дома. Людям также рекомендуют пересмотреть свои планы поездок. На домашней странице Министерства иностранных дел есть постоянно обновляющаяся информация о регионах с повышенным риском заражения. Государственные учреждения ограничивают свои менее критичные командировки. На сухопутной границе проверяются рейсовые автобусы, пересекающим границу раздали около 10 000 информационных листков.
Для того, чтобы предотвратить локальное распространение в Эстонии COVID-19, постоянно информируются пожилые люди, лица, страдающими хроническими заболеваниями, и другие группы риска. На этой неделе улучшится способность больниц проводить тесты на COVID-19.
Министерство образования и науки в сотрудничестве с местными самоуправлениями следит за ситуацией в образовательных учреждениях. В случае выявления заболевших рекомендации относительно дальнейших действий даст Департамент здоровья. Также Министерство образования вместе с местными самоуправлениями должно выработать рекомендации на случай, если образовательное учреждение необходимо будет закрыть.
Семейные врачи получили инструкции выдавать больничные листы родителям детей в ситуации, если дома остался возможно соприкоснувшийся с инфекцией ребенок из закрытого на карантин образовательного учреждения.
Министерство культуры, Министерство образования и науки, Министерство финансов и Министерство внутренних дел в сотрудничестве с местными самоуправлениями должны составить программу действий на случай, если необходимо будет приостановить проведение публичных мероприятий, спортивных тренировок, культурных событий и работу кружков по интересам.
Для того, чтобы обеспечить способность системы здравоохранения предотвращать распространение заболевания COVID-19 и лечить его, государство должно обеспечить запас необходимых медикаментов и средств личной защиты.
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