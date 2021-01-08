Правительство примет очередные решения по ограничениям к 14 января

"Мы продолжим обсуждение этих вопросов в правительстве во вторник, решения примем не позднее четверга. Тогда будет больше информации о темпах заражения, и станут известны результаты исследования, проведенного профессором Рут Калда из Тартуского университета, которое показывает, насколько высоким может быть уровень инфекции в разных уездах по всей стране", — сказал ERR министр социальных дел Танель Кийк.

"На следующей неделе мы рассмотрим весь пакет, но не исключено принятие индивидуальных решений. Если показатели не улучшатся, то не исключено продление всего пакета ограничений. Если говорить о всех ограничениях, то, согласно первоначальным данным, праздники не вызвали такого взрывного роста заражений, которого опасались. Уровень инфицирования в течение двух недель оставался довольно стабильным, хотя были несколько дней, когда он был очень высоким", — пояснил Кийк.

В качестве положительного момента он отметил, что месяц назад, в начале года, прогнозировалось, что будут госпитализированы около тысячи пациентов, но на самом деле их число доходило до 420, а сейчас — менее 400.

По словам Кийка, прорывы в борьбе с вирусом могут происходить постепенно: "Для того, чтобы вирус достиг тенденции к снижению, потребуется время, и ежедневная вакцинация также будет способствовать этому".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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