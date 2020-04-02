02.04.2020, 18:11

Правительство: потерявшие работу иностранцы должны вернуться на родину при первой возможности

 (2)
EST
Ehitusplatsidel pole tööd seni veel peatatud ja ehitusfirmade juhid ei usu, et valitsus ka nii karmide piirangute teed läheb.
Ehitusplatsidel pole tööd seni veel peatatud ja ehitusfirmade juhid ei usu, et valitsus ka nii karmide piirangute teed läheb.Foto: Rauno Volmar

В четверг, 2 апреля, правительство одобрило поправки к закону. Согласно им иностранцы из третьих стран, которые останутся в Эстонии без работы, должны будут в срочном порядке возвращаться на свою родину.

По словам министра внутренних дел Марта Хельме, если иностранец остается без работы, то ему Департамент полиции и погранохраны аннулирует визу и делает предписание покинуть Эстонию.

Чтобы попасть на родину, иностранцу следует обратиться в посольство своей страны в Эстонии и узнать, какие есть для этого возможности. Также МВД просит оказать помощь и бывших работодателей, пишет rus.err.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: