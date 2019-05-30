Правительство поможет самоуправлениям решить проблему пустующих многоквартирных домов

Правительство решило по предложению министра государственного управления Яака Ааба выделить более 800 000 евро на решение проблемы пустующих и непригодных для проживания многоквартирных домов. Этим государство поможет самоуправлениям, испытывающим наибольшие трудности, решить проблему полупустых домов и предложить живущим в них людям лучшие условия жизни.
«Пустующие многоквартирные дома являются проблемой не только жилищного хозяйства, но и регионального развития в целом, и эта проблема влияет на социально-экономическую ситуацию в регионе. Никто не хочет жить в непригодном для проживания и полупустом многоквартирном доме, и это одна из причин, по которым люди, особенно молодые семьи, покидают регион.
Здесь государство должно прийти на помощь, чтобы в сотрудничестве с местными самоуправлениями разработать долгосрочное решение», – пояснил министр государственного управления Яак Ааб необходимость разработки демонстрационного проекта пустеющих многоквартирных домов.
Демонстрационный проект является частью одобренной в прошлом году правительством «Программы действий по реорганизации жилищного хозяйства регионов с сокращающимся населением», цель которой заключается в оказании поддержки местным самоуправлениям в улучшении жизненной и предпринимательской среды региона. Пустые и/или полупустые многоквартирные дома, спрос на квартиры в которых отсутствует, являются обузой как для собственников и местных самоуправлений, так и для государства, которому за последние годы было уступлено 226 квартир. Больше всего их в Ида-Вирумаа.
«Благодаря демонстрационному проекту местные самоуправления получат необходимые меры поддержки и инструкции о том, как в будущем самостоятельно предупреждать проблемы и заниматься пустеющими многоквартирными домами. Тем не менее, государство должно и в дальнейшем оказывать самоуправлениям поддержку в данном процессе», – добавил министр Ааб.
На первом этапе проекта планируется выбрать 1-3 самоуправления, сделать им предложение о сотрудничестве и заключить соглашение о реализации демонстрационного проекта. На втором этапе будут определены проблемные многоквартирные дома и проанализировано пространственное развитие региона. Затем планируется на примере 2-4 пустующих многоквартирных домов разработать решения, связанные с вопросами собственности, после чего можно будет переселить жителей в приведенные в порядок многоквартирные дома, а пустующие и непригодные для проживания здания – снести. В результате будет разработана эффективная модель действий для самоуправлений, чтобы в дальнейшем они смогли заниматься пустыми и часто представляющими опасность многоквартирными домами.
Результаты проекта будут взяты за основу при разработке дополнительных государственных мер поддержки самоуправлений и при составлении возможных предложений по внесению изменений в законодательство. Срок завершения проекта запланирован на конец 2021 года. На финансирование демонстрационного проекта правительство выделило из резервного фонда реформы собственности 803 225 евро.