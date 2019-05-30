Правительство поможет самоуправлениям решить проблему пустующих многоквартирных домов

«Пустующие многоквартирные дома являются проблемой не только жилищного хозяйства, но и регионального развития в целом, и эта проблема влияет на социально-экономическую ситуацию в регионе. Никто не хочет жить в непригодном для проживания и полупустом многоквартирном доме, и это одна из причин, по которым люди, особенно молодые семьи, покидают регион.

Здесь государство должно прийти на помощь, чтобы в сотрудничестве с местными самоуправлениями разработать долгосрочное решение», – пояснил министр государственного управления Яак Ааб необходимость разработки демонстрационного проекта пустеющих многоквартирных домов.

Демонстрационный проект является частью одобренной в прошлом году правительством «Программы действий по реорганизации жилищного хозяйства регионов с сокращающимся населением», цель которой заключается в оказании поддержки местным самоуправлениям в улучшении жизненной и предпринимательской среды региона. Пустые и/или полупустые многоквартирные дома, спрос на квартиры в которых отсутствует, являются обузой как для собственников и местных самоуправлений, так и для государства, которому за последние годы было уступлено 226 квартир. Больше всего их в Ида-Вирумаа.