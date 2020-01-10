Правительство политизировало комитет назначения: среди новых членов предприниматели из EKRE и Isamaa

Лууде является членом EKRE с 2017 года. Роос — член Isamaa с 2001 года.

До сих пор в сформированном правительством комитете воздерживались от предпочтений по партийной принадлежности.

Трехлетний срок полномочий сегодняшних членов комитета назначения — Эркки Раазуке, Гуннара Окка, Свена Пертенса и Дэвида Джеймса О' Брока-Кальювеэ — заканчивается в январе этого года.

Комитет назначения состоит из шести членов, два из которых — канцлер из Министерства финансов и канцлер из того министерства, в сфере администрирования которого находится предприятие, а еще четырех назначает правительство на три года.

По Закону о государственном имуществе назначенный в комитет должен быть признанным экспертом в области предпринимательства и управления, у которого многолетний и международный опыт руководства. Вдобавок у него не должно быть конфликта интересов с коммерческими объединениями с долей государства.

Как сообщалось ранее, задача комитета назначения — находить членов советов государственных коммерческих объединений, исходя из профессиональных навыков и опыта.

Комитет назначения делает общему собранию коммерческого объединения или управляющему соответствующим коммерческим объединением министру предложения для избрания и отзыва членов совета, а также относительно количества членов совета и их зарплаты.