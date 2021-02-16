Правительство поддерживает ратификацию эстонско-российского пограничного договора

Внешнюю политику восточного соседа глава эстонского МИДа Эва-Мария Лийметс назвала агрессивной, отметив при этом, что в долгосрочной перспективе Таллинн заинтересован в добрососедских отношениях с Москвой.

Министр иностранных дел отметила, что ратификация пограничного договора между странами остается в повестке дня нового правительства: "Я убеждена, что ратификация уже подписанного пограничного договора по-прежнему в интересах Эстонии, и у правительства есть принципиальная готовность двигаться в этом направлении", - подчеркнула Лийметс.

Отвечая на вопросы парламентариев, Лийметс подчеркнула, что эстонско-российский пограничный договор не противоречит Конституции ЭР.

"Нынешний договор о границе был подписан 18 февраля 2014 года, и это именно тот документ, продолжение работы с которым поддерживает сегодняшнее правительство", - сказала министр.