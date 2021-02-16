16.02.2021, 21:08

Правительство поддерживает ратификацию эстонско-российского пограничного договора

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President Eesti-Vene piiril patrullimas
President Eesti-Vene piiril patrullimasFoto: Argo Ingver

Правительство поддерживает ратификацию эстонско-российского пограничного договора. Об этом заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, выступая в Рийгикогу в ходе обсуждения внешней политики Эстонии в качестве вопроса государственной важности, передает rus.err.

Внешнюю политику восточного соседа глава эстонского МИДа Эва-Мария Лийметс назвала агрессивной, отметив при этом, что в долгосрочной перспективе Таллинн заинтересован в добрососедских отношениях с Москвой.

Министр иностранных дел отметила, что ратификация пограничного договора между странами остается в повестке дня нового правительства: "Я убеждена, что ратификация уже подписанного пограничного договора по-прежнему в интересах Эстонии, и у правительства есть принципиальная готовность двигаться в этом направлении", - подчеркнула Лийметс.

Отвечая на вопросы парламентариев, Лийметс подчеркнула, что эстонско-российский пограничный договор не противоречит Конституции ЭР.

"Нынешний договор о границе был подписан 18 февраля 2014 года, и это именно тот документ, продолжение работы с которым поддерживает сегодняшнее правительство", - сказала министр.

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