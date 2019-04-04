Правительство по рекомендации КаПо запретило выдачу разрешения на строительство ветропарка на Сааремаа

На повестке дня сегодняшнего заседания правительства как минимум 16 пунктов. Помимо прочего, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон вынесла предложение о запрете выдачи разрешения на строительство парка ветрогенераторов на Сааремаа из соображений безопасности. Предложение было одобрено.
О разрешении на застройку на 50 лет ходатайствует Saare Wind Energy OÜ, принадлежащая малоизвестным предпринимателям Вейко Вяли и Куйдо Картау. Отказ со стороны правительства обусловлен опасениями, что ходатай при получении разрешения может подвергнуть опасности общественный порядок и общественную и государственную безопасность.
Ранее застройщики обещали обратиться для защиты своих прав в суд. Государство в суде будет представлять Министерство юстиции.
Ходатаи уверяют, что не планируют использовать для развития парка ни российский капитал, ни капитал другой какой бы то ни было другой враждебной Эстонии страны, и говорят, что, помимо прочего, получали предложения из Великобритании и Германии. Они отмечает, что в случае реализации проекта владельцами может стать как какой-нибудь производитель ветрогенераторов, так и такие гиганты как Microsoft или IKEA, которые в последнее время все чаще высказывают заинтересованность в секторе возобновляемой энергии.
Как отмечает Департамент полиции безопасности (КаПо), их обязательство по предотвращению опасностей состоит в подобных случаях в том, чтобы более детально рассмотреть проекты и исходить не только из того, кто стоит во главе них.
”Сейчас вопрос заключается не в конкретных людях и в том, могут ли они представлять угрозу”, — сказал в феврале пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп. Говорить об угрозе безопасности можно и в том случае, если инвесторы неизвестны.
Сами ходатаи полагают, что за отказом стоят политические интересы и не исключено, что в последствии территорию может получить Eesti Energia. Министр юстиции Урмас Рейнсалу уже опроверг эти утверждения: ”Подчеркиваю, что вопрос безопасности, в том числе энергетической, в данном случае всегда был на повестке”, — сказал он.