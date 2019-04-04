Правительство по рекомендации КаПо запретило выдачу разрешения на строительство ветропарка на Сааремаа

О разрешении на застройку на 50 лет ходатайствует Saare Wind Energy OÜ, принадлежащая малоизвестным предпринимателям Вейко Вяли и Куйдо Картау. Отказ со стороны правительства обусловлен опасениями, что ходатай при получении разрешения может подвергнуть опасности общественный порядок и общественную и государственную безопасность.

Ранее застройщики обещали обратиться для защиты своих прав в суд. Государство в суде будет представлять Министерство юстиции.

Ходатаи уверяют, что не планируют использовать для развития парка ни российский капитал, ни капитал другой какой бы то ни было другой враждебной Эстонии страны, и говорят, что, помимо прочего, получали предложения из Великобритании и Германии. Они отмечает, что в случае реализации проекта владельцами может стать как какой-нибудь производитель ветрогенераторов, так и такие гиганты как Microsoft или IKEA, которые в последнее время все чаще высказывают заинтересованность в секторе возобновляемой энергии.