"Правительство по-прежнему является заложником EKRE". Оппозиция теперь планирует вотум недоверия Мартину Хельме

”Отставка Марта Хельме произошла слишком поздно и этого слишком мало”, — написала она в Twitter.

”Репутация Эстонии будет оставаться под угрозой до той поры, пока EKRE находится в правительстве. Мартин Хельме также принимал участие в этой радиопередаче и утверждал, что на выборах в США была фальсификация, и согласился со сказанным [Мартом Хельме]”.

Каллас отметила, что на пресс-конференции Мартин Хельме намекнул, что Март Хельме уходит в отставку, поскольку оппозиция была намерена выдвинуть ему вотум недоверия, а ” такого подарка EKRE им [оппозиции] не сделает”.

”Конечно, это лучше, чем ничего. Но, послушав эту пресс-конференцию, могу сказать, что если кто-то думает, что после ухода Марта что-то изменится, то пусть подумает еще раз. Правительство по-прежнему является заложником EKRE”, — заявила Каллас.

Позже Каллас написала в Twitter, что оппозиция сегодня подаст в Рийгикогу заявку на выражения вотума недоверия министру финансов Мартину Хельме.

Министр внутренних дел Март Хельме в понедельник на пресс-конференции сообщил, что уходит в отставку с поста министра. Подробнее ЗДЕСЬ.

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