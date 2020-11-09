"Правительство по-прежнему является заложником EKRE". Оппозиция теперь планирует вотум недоверия Мартину Хельме(21)
Лидер оппозиционной Партии реформ Кристина Каллас считает, что с отставкой Марта Хельме мало что изменится.
Лидер оппозиционной Партии реформ Кристина Каллас считает, что с отставкой Марта Хельме мало что изменится.
”Отставка Марта Хельме произошла слишком поздно и этого слишком мало”, — написала она в Twitter.
”Репутация Эстонии будет оставаться под угрозой до той поры, пока EKRE находится в правительстве. Мартин Хельме также принимал участие в этой радиопередаче и утверждал, что на выборах в США была фальсификация, и согласился со сказанным [Мартом Хельме]”.
Каллас отметила, что на пресс-конференции Мартин Хельме намекнул, что Март Хельме уходит в отставку, поскольку оппозиция была намерена выдвинуть ему вотум недоверия, а ” такого подарка EKRE им [оппозиции] не сделает”.
”Конечно, это лучше, чем ничего. Но, послушав эту пресс-конференцию, могу сказать, что если кто-то думает, что после ухода Марта что-то изменится, то пусть подумает еще раз. Правительство по-прежнему является заложником EKRE”, — заявила Каллас.
Позже Каллас написала в Twitter, что оппозиция сегодня подаст в Рийгикогу заявку на выражения вотума недоверия министру финансов Мартину Хельме.
Министр внутренних дел Март Хельме в понедельник на пресс-конференции сообщил, что уходит в отставку с поста министра. Подробнее ЗДЕСЬ.
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