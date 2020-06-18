Правительство отменяет правило 2+2, с июля откроются ночные клубы, кальянные и клубы для взрослых

Премьер-министр Юри Ратас написал в Facebook, что поскольку распространение коронавируса остается низким, правительство решило ослабить еще некоторые введенные против него ограничения.
Таким образом с с 19 июня правило 2+2 отменяется, а вместо него будет требоваться просто держать дистанцию: с другими людьми будет необходимо просто соблюдать безопасное расстояние как в помещениях, так и на открытом воздухе.
С 1 июля ночные клубы, кальянные кафе и клубы для взрослых могут восстановить деятельность при условии, что оператор обеспечивает рассредоточенность посетителей, использование до 50% вместительности, участие максимум 100 человек и соблюдение требований дезинфекции.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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