Правительство отменяет правило 2+2, с июля откроются ночные клубы, кальянные и клубы для взрослых(20)
Поскольку распространение коронавируса остается низким, правительство решило ослабить еще некоторые введенные против него ограничения.
Поскольку распространение коронавируса остается низким, правительство решило ослабить еще некоторые введенные против него ограничения.
Правительство решило с 19 июня заменить правило 2+2 требованием придерживаться дистанции. Это значит, что людям по-прежнему необходимо держаться друг от друга на безопасном расстоянии, однако в обязательном порядке соблюдать правило 2+2 государство больше не требует.
”Учитывая снижение распространения коронавируса, правительство сегодня решило смягчить правило 2+2, но по-прежнему очень важно, чтобы люди вели себя ответственно по отношению к собственному здоровью и здоровью окружающих, по возможности соблюдали дистанцию и не создавали толпу”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.
Требование соблюдать дистанцию заменит правило 2+2 во всех общественных местах, в том числе в торговых залах, пунктах обслуживания, помещениях общего пользования торговых центров, а также, например, в казино и залах игровых автоматов. Вместо правила 2+2 нужно будет просто следить за тем, чтобы люди держались на расстоянии друг от друга во время общественных мероприятий, публичных собрания, а также, например, церковных служб и других религиозных обрядов.
Это же требование начнет действовать в общественных банях, СПА, бассейнах, водных центрах, кегельбанах, боулингах, бильярдных и детских игровых комнатах, а также основных школах, гимназиях, профессиональных учебных заведениях и вузах, на курсах повышения квалификации, в сфере образования по интересам, а также молодежных центрах, молодежных лагерях, школьных дружинах, при занятиях спортом, при посещении музеев и выставок.
Кроме того, правительство приняло решение, что в автошколах откажутся от требования, ограничивающего количество людей в машине учителем и учеником.
Также правительство решило, что с 1 июля могут возобновить свою деятельность ночные клубы, кальянные и клубы для взрослых. Эти развлекательные заведения могут открыться при условии, что их владелец обеспечит соблюдение дистанции между посетителями, заполняемость заведения максимально на 50%, участие в мероприятиях не более 100 человек и соблюдение требования дезинфекции.
Важно учитывать, что данное распоряжение касается только смягчения правила 2+2, все остальные введенные ранее требования относительно числа участников, заполняемости помещения, средств дезинфекции и прочего остаются в силе.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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