Правительство открыло для ряда лиц доступ в Эстонию в упрощенном порядке. Уточнили правила для приезжающих по семейным причинам

С пятницы в Эстонию без ограничений на свободу передвижения смогут приезжать руководители иностранных делегаций, члены делегаций и сопровождающие их лица, у которых нет симптомов болезни и которые прибывают в Эстонию на официальные рабочие встречи или с визитом по приглашению официальных учреждений Эстонской Республики. Поправка позволяет продолжить международное общение, важное для интересов эстонского государства.

Однако организаторы официальных встреч обязаны применять действующие в Эстонии меры по предотвращению распространения коронавируса и при необходимости ограничивать размер делегаций.

Подобный порядок действует уже и сейчас, например, для работников дипломатических представительств и консульских учреждений и членов их семей, а также для иностранцев, прибывающих в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества.

В качестве второго изменения правительство решило унифицировать правила, которые действуют для иностранцев, приезжающих в Эстонию по семейным причинам срочного характера.

С 1 сентября люди могут приезжать в Эстонию для участия в неотложных важных семейных событиях, если по прибытии они сделают хотя бы один тест на коронавирус и он окажется отрицательным. Такими семейными событиями могут быть, например, рождение ребенка, похороны или срочная и обоснованная необходимость, связанная со здоровьем, например, посещение больного.

Во время участия в семейных событиях неотложного характера нужно соблюдать все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса и по возможности избегать контактов с другими людьми.

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