12.06.2020, 14:56

Правительство отказало в выдаче гражданства пяти ходатаям, имеющим проблемы с законом


EST отказало в выдаче гражданства пяти ходатаям, имеющим проблемы с законом" target="_blank" alt="Поделись в Facebook" title="Поделись в Facebook">
Pass
PassFoto: Ilmar Saabas

В соответствии с предложением министра внутренних дел Марта Хельме, правительство в четверг решило не давать гражданство пяти ходатайствовавшим о нем лицам, которые совершили как уголовные, так и административные правонарушения и потому могли получить гражданство только в порядке исключения.

Об этом сообщило коммуникационное бюро правительства.

Согласно закону о гражданстве, гражданство не дается и не восстанавливается, если человек совершил преступление, за которое был наказан лишением свободы сроком больше одного года, и это наказание не погашено, или если человек неоднократно наказывался за умышленные преступления.

Читайте также: