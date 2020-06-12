12.06.2020, 14:56
Правительство отказало в выдаче гражданства пяти ходатаям, имеющим проблемы с законом(3)
В соответствии с предложением министра внутренних дел Марта Хельме, правительство в четверг решило не давать гражданство пяти ходатайствовавшим о нем лицам, которые совершили как уголовные, так и административные правонарушения и потому могли получить гражданство только в порядке исключения.
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