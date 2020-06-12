Правительство отказало в выдаче гражданства пяти ходатаям, имеющим проблемы с законом

Об этом сообщило коммуникационное бюро правительства.

Согласно закону о гражданстве, гражданство не дается и не восстанавливается, если человек совершил преступление, за которое был наказан лишением свободы сроком больше одного года, и это наказание не погашено, или если человек неоднократно наказывался за умышленные преступления.