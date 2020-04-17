Правительство отказало в гражданстве в порядке исключения пятерым лицам, неоднократно наказывавшимся за преступления

Правительство отказалось дать этим лицам эстонское гражданство.

Закон предписывает основания, на которых человеку можно отказать в гражданстве. Одним из оснований для отказа может быть то обстоятельство, что человек совершил преступление, за которое был приговорен к лишению свободы сроком более года, при этом на момент ходатайства о гражданстве наказание не является погашенным, либо если человек неоднократно наказывался за совершение умышленных преступлений. Также основанием для отказа является тот факт, что человек нарушает конституционный строй или законы Эстонии.

Вместе с тем закон предусматривает возможность сделать исключение или принять во внимание тот факт, кто наказания были погашены, либо же учесть обстоятельства совершения преступления или особенности личности наказанного. Рассмотрев обстоятельства, связанные с каждым из ходатаев, правительство решило отказать в выдаче эстонского гражданства.