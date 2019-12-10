Правительство отчитается перед Рийгикогу об осуществлении политики ЕС

Премьер-министр Юри Ратас в своем выступлении будет говорить о безопасности Европейского союза, вопросах климатического нейтралитета, цифровом внутреннем рынке и об основных целях Эстонии в рамках организации на ближайшие годы. По словам премьер-министра, Эстония заинтересована в том, чтобы Европейский союз был единым, солидарным, эффективным и обладал влиянием на международном уровне. Также важен ценностный подход.

Выступление председателя комиссии по делам Европейского союза Аннели Отт будет посвящено задачам политики в области климата и достижению договоренности по новому многолетнему финансовому плану на 2021–2027 гг.

”Год назад на обсуждении политики Европейского союза мы практически не касались вопросов климата. Теперь климатические аспекты являются определяющими во всех областях — от бюджета ЕС до его сельскохозяйственной политики”, — отметила Отт. Она добавила, что амбициозные цели по климату требуют тесного сотрудничества и гибкого подхода со стороны всех государств-членов. ”Это — самая большая задача следующего бюджетного периода и испытание союза на прочность. Но достичь глобальные цели можно, лишь объединив свои силы и приложив все усилия”, — сказала Отт.