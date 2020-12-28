Правительство опубликовало требования и меры, которые должны соблюдать заболевшие коронавирусом
Требования по пребыванию лиц на карантине с целью предупреждения и препятствования распространения корнавирусной инфекции.
Требования по пребыванию лиц на карантине с целью предупреждения и препятствования распространения корнавирусной инфекции.
1. Лицам, у которых было диагностировано заболевание СOVID-19, запрещено с момента диагностирования до выздоровления покидать свое место жительства или место постоянного пребывания. Под местом жительства и местом постоянного пребывания подразумевается также место предоставления услуг убежища и приюта. Решение о выздоровлении лица принимает врач.
2. Введенное пунктом 1 ограничение не действует, если лица получили распоряжение медицинского работника или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания, по направлению медицинского работаника для получения медицинской услуги либо в экстренном случае, если существует угроза жизни или здоровью лиц.
3. Лицам, проживающим вместе с указанными в пункте 1 лицами, постоянно находящимся в том же месте пребывания, либо иным образом близко контактировавшим с лицами, указанными в пункте 1, запрещено покидать место жительства или место постоянного пребывания в течение установленных в настоящем пункте 14 календарных дней с момента, когда стал известен диагноз COVID-19. Для лиц, проживающих вместе с указанными в пункте 1 лицами, постоянно находящихся в том же месте пребывания, период в 14 календарных дней начинает исчисляться с момента появления симптомов или, при отсутствии симптомов, со дня выполнения SARS-CoV-2 положительного теста. Для лиц, иным образом контактировавших с лицами, указанными в пункте 1, период в 14 календарных дней начинает исчисляться с момента последнего тесного контакта с пациентом.
4. Ограничение, указанное в пункте 3, не применяется, если лицо не имеет симптомов заболевания COVID-19, внимательно следит за своим здоровьем, соблюдает меры, введенные Правительством Республики или Департаментом здоровья для предотвращения распространения возможного инфекционного заболевания, и принимает все возможные меры для предотвращения распространения инфекционного заболевания, а также при наличии следующих обстоятельств:
1) если они получили распоряжение медицинского работника или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания;
2) если они покидают место жительства или место постоянного пребывания при их направлении медицинским работником на получение медицинских услуг, либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц;
3) если они являются медицинскими работниками, которые по решению работодателя выполняют неотложные рабочие обязанности;
4) если они являются лицами, которые по решению работодателя и при консультировании Департамента здоровья выполняют неотложные рабочие обязанности и без которых было бы невозможно или в значительной степени затруднено выполнение задач государства или единиц местного самоуправления;
5) если лица, указанные в подпункте 4, обеспечивают непрерывность жизненно важных услуг, они могут выполнять неотложные рабочие обязанности только по решению работодателя и по письменному мотивированному предложению последнего, а также по согласованию с учреждением или единицей местного самоуправления, указанных в статье 36 Закона ”О чрезвычайной ситуации” и при консультировании Департамента здоровья;
6) если они получают вблизи от места жительства или места пребывания все необходимое для повседневной жизни по причине того, что иным образом это невозможно;
7) если исключен любой их контакт с лицами, у которых был диагностирован СOVID-19 и которые проживают с ним в одном месте жительства или пребывают в одном месте пребывания;
8) если во время пребывания на улице они избегают какого-либо контакта с другими людьми.
5. Положения пунктов 3 и 4 не распространяются на лиц:
1) если они не ранее, чем на 10-й календарный день с момента последнего тесного контакта, выявленного Департаментом здоровья, сдали тест на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, и результат этого теста был отрицательным;
2) если лица, проживающие вместе с лицами, указанными в пункте 1, или постоянно находящиеся с ними в том же месте пребывания, не ранее, чем на 10-й календарный день с момента появления у больного симптомов или, при отсутствии симптомов, с момента выполнения положительного теста SARS-CoV-2, сдали тест на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую заболевание COVID-19, и результат этого теста был отрицательным;
3) если врач признал их незаразными;
4) если Департамент здоровья решил не применять ограничение, установленное в пункте
6. Надзор за исполнением установленных распоряжением требований осуществляет Департамент здоровья, привлекая при необходимости Департамент полиции и пограничной охраны в порядке административного сотрудничества.
7. Опубликовать в государственном вестнике Riigi Teataja и в средствах массовой информации.
8. Распоряжение вступает в силу 1 января 2021 года и действительно до 1 февраля 2021 года.
Распоряжением устанавливаются направленные на защиту жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса требования по пребыванию на карантине, необходимые для пресечения распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19.
Распоряжение Правительства Республики № 336 от 29 сентября 2020 года ”Ввод карантина для лиц с диагностированным заболеванием СOVID-19, вызванным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, а также для проживающих с ними лиц или лиц, постоянно пребывающих в том же месте жительства, либо лиц, иным образом тесно контактировавшим с лицами, которым у которых было диагностировано заболевание” действительно с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года. Настоящим распоряжением продлеваются действующие требования и снова вводятся те же ограничения с 1 января 2020 года.
По сути, аналогичные требования были установлены во время действия особого положения с 26 марта 2020 года до отмены особого положения 17 мая 2020 года. После отмены особого положения Правительство Республики ввело с 18 мая 2020 года по 1 июля 2020 года карантин для лиц с диагнозом COVID-19 и их близких С 16 июля 2020 года по 30 сентября 2020 года действовало распоряжение Правительства Республики № 257 от 16 июля 2020 года ”Ввод карантина для лиц с диагностированным заболеванием СOVID-19, вызванным коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, а также для проживающих с ними лиц или лиц, постоянно пребывающих в том же месте жительства, либо лиц, иным образом тесно контактировавшим с лицами, которым у которых было диагностировано заболевание” действительно с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Согласно ч. 5 ст. 27 Закона ”О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними” карантин прекращается, когда предотвращено распространение инфекционного заболевания, выполнены требования по борьбе с инфекционным заболеванием и поражен очаг болезни. Поскольку вирус крайне вирулентен, ученый совет, консультирующий Правительство Республики, рекомендовал с целью предотвращения распространения инфекции ввести постоянно действующие карантинные требования для больного и его тесных контактов. Таким образом, целью Правительства Республики было поддержание действительности карантинных требований. Учитывая показатели инфицирования, скорость распространения заболевания, потенциально тяжелое течение болезни и тот факт, что вакцины против COVID-19 все еще находятся в стадии получения разрешения на продажу и не существует эффективного лечения, специфичного для этого заболевания, продление этих ограничений необходимо. По состоянию на 16 декабря 2020 года за сутки добавилось 590 положительных тестов. По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было получено в Харьюском и Ида-Вируском уездах, где коронавирусная инфекция была выявлена у 358 и 80 человек соответственно (заболеваемость на 100 000 жителей — 558,8 и 1053,9 соответственно). За последние 14 дней заболеваемость в Эстонии составила 470,66 человек на 100 000 жителей. В больнице находится 324 человека, 16 из которых находятся на контролируемом дыхании. Инфицированные люди есть во всех уездах. Если ограничения не будут введены, риск инфицирования может возрасти.
Согласно ст. 34 Основного закона Эстонской Республики (далее - основной закон) каждый, кто находится в Эстонии на законных основаниях, имеет право на свободное передвижение и выбор места жительства. В установленных законом случаях и предусмотренном законом порядке право свободного передвижения может быть ограничено в целях защиты прав и свобод других людей, в интересах обороны государства, в случаях стихийных бедствий и катастроф, в целях пресечения распространения инфекционных заболеваний, для защиты природной среды, предупреждения безнадзорности несовершеннолетних или душевнобольных лиц, а также обеспечения производства по уголовному делу. На основании ч. 3 ст. 27 Закона ”О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними” Правительство Республики вводит своим постановлением карантин, если ввод карантина оказывает значительное влияние на общество или экономику. Целью карантина, вводимого распоряжением, является предупреждение и предотвращение дальнейшего распространения в Эстонии заболевания COVID-19, вызванного коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.
COVID-19 соответствует характеристикам нового опасного инфекционного заболевания согласно п. 2 ст. 2 Закона ”О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними”, поскольку COVID-19 — это крайне вирулентное заболевание, которое распространяется быстро и широко, течение которого может быть тяжелым или опасным для жизни, на данный момент отсутствует эффективное лечение COVD-19, в в результате стремительного распространения заболевания может возникнуть ситуация, при которой количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, превысит мощность больниц. Карантин необходим, для защиты жизни и здоровья людей и доминирующего общественного интереса, чтобы предупредить и предотвратить распространение вируса, вызывающего заболевание COVD-19. Вводимый распоряжением карантин необходим, поскольку за последние два месяца распространение инфекции значительно увеличилось — если еще по состоянию на 1 октября 2020 года совокупная заболеваемость за последние 14 дней составляла 50,64 на 100 000 жителей, то по состоянию на 16 декабря 2020 года соответствующий показатель был 470,66. Изоляция пациента и его близких от других людей является эффективным методом для взятия очагов заражения под контроль и замедления распространения заболевания.
Карантин вводится для лиц, которым был поставлен диагноз COVID-19, а также для лиц, которые проживают вместе с ними и постоянно находятся в том же месте жительства или месте пребывания, либо для лиц, которые иным образом близко контактировали с больным. Требование карантина в их отношении оправдано, поскольку вирус быстро распространяется и может нанести серьезный ущерб здоровью, и без эффективного ввода ограничений даже малейшая вспышка может привести к широкому распространению болезни и нагрузке на систему здравоохранения. Исключения предусмотрены для находящихся на карантине лиц, у которых нет симптомов вируса, которым разрешено покинуть свой дом в обоснованных случаях. Например, тесным контактам разрешается выходить на улицу или в магазин, если человек внимательно следит за своим здоровьем, соблюдает меры, введенные Правительством Республики или Департаментом здоровья для предотвращения распространения возможного инфекционного заболевания, и принимает все возможные меры для предотвращения распространения инфекционного заболевания. Таким образом, свобода передвижения не имеющих симптомов лиц не является чрезмерно ограниченной.
Согласно пункту 5 распоряжения, лица, вступавшие в тесный контакт с заболевшим, могут на 10-й день карантина сделать PCR-тест SARS-CoV-2, и при получении отрицательного результата этого теста карантин прекращается. С момента проведения теста до тех пор, пока не станут известны его результаты, на лиц, вступавших в тесный контакт с заболевшим, распространяются обычные условия карантина. Исчисление десятидневного периода начинается с последнего тесного контакта с больным, который определяется Департаментом здоровья, или, в случае человека, находящегося в том же месте жительства или пребывания с пациентом, с момента появления симптомов. Вероятность заражения через семейный контакт наиболее высока в момент появления симптомов, а более позднее заражение — гораздо менее вероятно. Согласно научной литературе, заболевание в семье происходит в среднем через 4,7 дня после появления симптомов у инфицированного члена семьи. У человека, болеющего COVID-19 бессимптомно, симптомы в течение болезни не проявляются, но он все же является носителем инфекции и может распространять ее. Таким образом, если человек находится по тому же месту жительства или пребывания, что и больной, при отсутствии симптомов десятидневный период исчисляется с даты выполнения положительного теста на SARS-CoV-2. Лица, находившиеся в тесном контакте с больным, не обязаны больше выполнять распоряжение, если результат теста окажется отрицательным, либо если прошло 14 дней с момента последнего тесного контакта с заболевшим или лицом, находящимся в том же месте жительства или пребывания, что и больной, или при отсутствии симптомов — с даты выполнения положительного теста на SARS-CoV-2. Если лица, находившиеся в тесном контакте с больным, заболевают, к ним применяются положения, действующие для больных. Карантинный период исчисляется с момента наступления события, указанного в распоряжении, но обязательство пребывания на карантине вступает в силу с того момента, когда лицо узнает или должно было узнать, что больному поставлен диагноз COVID-19.
Научные исследования показывают, что примерно у 95% пациентов симптомы появляются в течение первых 10 дней после контакта. Эпидемиологические данные Департамента здоровья, касающиеся случаев заражения в Эстонии, подтверждают выводы, сделанные на основе научной литературы. На сегодняшний день как минимум двенадцать стран ЕС (Нидерланды, Польша, Австрия, Чешская Республика, Испания, Словения, Бельгия, Болгария, Хорватия, Финляндия, Ирландия, Италия) сократили карантин для тесных контактов до 10 дней, а в некоторых регионах трех стран (Дания, Люксембург и Франция) продолжительность карантина составляет семь дней. Внесенные в распоряжение изменения основаны на научной литературе, рекомендациях международных организаций (Всемирная организация здравоохранения, Центр по контролю и профилактике заболеваний, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний), Эстонского общества инфекционных болезней, ученых, консультирующих Правительства Республики, и Департамента здоровья.
Изменения позволят лицам, вступавшим в тесный контакт с больным, быстрее вернуться к обычной жизни. В то же время тестирование на 10-й день карантина лица, вступавшего в тесный контакт с больным, не увеличивает существенно нагрузку на систему тестирования. Однако результаты этих тестов имеют эпидемиологическое значение.
По-прежнему врач может признать человека незаразным или Департамент здоровья может принять иное решение. Последние варианты применяются, например, в тех случаях, когда PCR-тест на SARS-CoV-2 дает положительный результат из-за недавно перенесенного заболевания COVID-19, но инфекционно опасный период уже прошел, или когда у человека, только что перенесшего болезнь и признанного врачом здоровым, снова происходит тесный контакт с заболевшим человеком.
Введение карантина для инфицированных лиц и лиц, у которых подозревают наличие инфекции, обеспечивает здоровье лиц, находящихся в группе риска, в том числе страдающих хроническими заболеваниями, лиц с ослабленной иммунной системой и лиц старшего возраста. Согласно ст. 16 и 28 Основного закона, государство должно обеспечивать защиту жизни и здоровья людей, но и сами люди играют важную роль — защищать здоровье своей семьи, более слабых групп людей на работе и в обществе, а также здоровья населения в целом.
Поскольку согласно ч. 3 ст. 27 Закона ”О предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними” при введении карантина должен быть предусмотрен срок его действия и карантин не может быть введен на неопределенный срок, при издании распоряжения планируется, что распоряжение будет действовать до 1 февраля 2021 года.
В случае невыполнения надлежащим образом мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания, применяются средства административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона ”Об охране правопорядка”. В соответствии с ч. 4 ст. 23 Закона ”Об охране правопорядка” размер административного штрафа составляет 9600 евро. Административный штраф, целью которого является принуждение к соблюдению требований, мер и ограничений, введенных распоряжением, а также предотвращение распространения инфекционного заболевания, может выписываться повторно.
Распоряжение может быть оспорено путем подачи Правительству Республики возражения в порядке, предусмотренном в Законе ”Об административном производстве”, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.
С пояснительной запиской к распоряжению можно ознакомиться на сайте kriis.ee.
Юри Ратас
Премьер-министр
Таймар Петеркоп
Государственный секретарь
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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