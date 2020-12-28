Правительство опубликовало требования и меры, которые должны соблюдать заболевшие коронавирусом

1. Лицам, у которых было диагностировано заболевание СOVID-19, запрещено с момента диагностирования до выздоровления покидать свое место жительства или место постоянного пребывания. Под местом жительства и местом постоянного пребывания подразумевается также место предоставления услуг убежища и приюта. Решение о выздоровлении лица принимает врач.

2. Введенное пунктом 1 ограничение не действует, если лица получили распоряжение медицинского работника или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания, по направлению медицинского работаника для получения медицинской услуги либо в экстренном случае, если существует угроза жизни или здоровью лиц.

3. Лицам, проживающим вместе с указанными в пункте 1 лицами, постоянно находящимся в том же месте пребывания, либо иным образом близко контактировавшим с лицами, указанными в пункте 1, запрещено покидать место жительства или место постоянного пребывания в течение установленных в настоящем пункте 14 календарных дней с момента, когда стал известен диагноз COVID-19. Для лиц, проживающих вместе с указанными в пункте 1 лицами, постоянно находящихся в том же месте пребывания, период в 14 календарных дней начинает исчисляться с момента появления симптомов или, при отсутствии симптомов, со дня выполнения SARS-CoV-2 положительного теста. Для лиц, иным образом контактировавших с лицами, указанными в пункте 1, период в 14 календарных дней начинает исчисляться с момента последнего тесного контакта с пациентом.

4. Ограничение, указанное в пункте 3, не применяется, если лицо не имеет симптомов заболевания COVID-19, внимательно следит за своим здоровьем, соблюдает меры, введенные Правительством Республики или Департаментом здоровья для предотвращения распространения возможного инфекционного заболевания, и принимает все возможные меры для предотвращения распространения инфекционного заболевания, а также при наличии следующих обстоятельств:

1) если они получили распоряжение медицинского работника или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания;

2) если они покидают место жительства или место постоянного пребывания при их направлении медицинским работником на получение медицинских услуг, либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц;

3) если они являются медицинскими работниками, которые по решению работодателя выполняют неотложные рабочие обязанности;

4) если они являются лицами, которые по решению работодателя и при консультировании Департамента здоровья выполняют неотложные рабочие обязанности и без которых было бы невозможно или в значительной степени затруднено выполнение задач государства или единиц местного самоуправления;

5) если лица, указанные в подпункте 4, обеспечивают непрерывность жизненно важных услуг, они могут выполнять неотложные рабочие обязанности только по решению работодателя и по письменному мотивированному предложению последнего, а также по согласованию с учреждением или единицей местного самоуправления, указанных в статье 36 Закона ”О чрезвычайной ситуации” и при консультировании Департамента здоровья;

6) если они получают вблизи от места жительства или места пребывания все необходимое для повседневной жизни по причине того, что иным образом это невозможно;

7) если исключен любой их контакт с лицами, у которых был диагностирован СOVID-19 и которые проживают с ним в одном месте жительства или пребывают в одном месте пребывания;

8) если во время пребывания на улице они избегают какого-либо контакта с другими людьми.